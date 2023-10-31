Зеленський запропонував ВР розірвати консульську угоду з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс до ВР законопроект про припинення дії Консульської конвенції між Україною і російською федерацією, передає УНН.
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Проект Закону про припинення дії Консульської конвенції між Україною і Російською Федерацією було зареєстровано у ВР 31 жовтня.
Іціатором документу є Президент України Володимир Зеленський.
Текс законопроекту наразі відсутній.
Проте відомо, що документ вже "передано на розгляд керівництву" Ради.
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