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Зеленський започаткував соціальний проект "Активні парки – локації здорової України"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про започаткування соціального проекту “Активні парки — локації здорової України”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський започаткував соціальний проект "Активні парки – локації здорової України"

"Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 574/2020 “Про започаткування соціального проекту “Активні парки — локації здорової України”, — сказано в указі.

Зазначається, що документ має на меті організацію оздоровчої активності громадян, створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення.

Відповідно до указу, Кабінет Міністрів України має розробити та затвердити до 1 травня 2021 року положення про соціальний проект “Активні парки — локації здорової України”.

“Соціальний проект, зокрема, повинен передбачати нові форми залучення різних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до оздоровчої рухової активності у місцях масового відпочинку. До організації занять з оздоровчої рухової активності та змістовного дозвілля громадян слід залучати фахівців у сфері фізичної культури та спорту й провідних спортсменів”, — йдеться в указі.

Також проект передбачає облаштування в місцях масового відпочинку безперешкодного доступу громадян, зокрема осіб з інвалідністю, до спортивних споруд і місць для заняття різними видами рухової активності, а також пунктів безкоштовного прокату спортивного інвентарю та обладнання.

Крім того, передбачається розробка програм з видів рухової активності для різних за віком і статтю груп населення, зокрема для осіб з інвалідністю.

Також планується створити онлайн-платформу вказаного соціального проекту для консультування, обміну досвідом, ідеями між фахівцями з фізичної культури та спорту, спортсменами, учасниками активного відпочинку.

Згідно з указом, уряд має сприяти реалізації проекту та висвітлювати його заходи в засобах масової інформації.

Обласні та Київська міська державні адміністрації мають розробити й затвердити заходи щодо організації оздоровчої рухової активності громадян у місцях масового відпочинку в межах реалізації проекту “Активні парки — локації здорової України”.

Крім того, держадміністрації повинні впроваджувати із залученням громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості сучасні форми, методи й засоби фізкультурно-спортивної роботи з урахуванням місцевих природних умов і традицій.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру.

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