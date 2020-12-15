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Зеленський розпорядився почати підготовку до річниці трагедії Бабиного Яру

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.

Зеленський розпорядився почати підготовку до річниці трагедії Бабиного Яру

"Президент України Володимир Зеленський підписав Указ “Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”, — йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, прем’єр-міністра України й керівника Офісу Президента України визначено співголовами організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”, а також затверджено новий склад Організаційного комітету.

“Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників щодо створення в м. Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту „Бабин Яр“. Кабінет Міністрів має затвердити план заходів у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру, передбачивши вирішення нагальних питань розвитку Національного історико-меморіального заповідника „Бабин Яр“, зокрема встановлення композиційних елементів Алеї Праведників, розширення зон охорони заповідника та завершення облаштування меморіального музею пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру у будівлі по вул. Іллєнка, 44 у м. Києві тощо”, — зазначили в ОП.

Крім того, уряд повинен передбачити проведення жалобних заходів та організації міжнародної наукової конференції (веб-конференції), присвяченої роковинам трагедії Бабиного Яру, здійснення пошукової роботи стосовно загиблих у Бабиному Яру, увічнення пам’яті про них.

Нагадаємо, що 29 вересня в Україні вшановують пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру.

Також нещодавно в Бабиному Яру вандали розбили пам’ятну плиту.

Українські Національні Новини

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