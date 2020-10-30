У Бабиному Яру вандали розбили пам’ятну плиту

"У Бабиному Яру вчинено акт вандалізму. Так звані “невідомі особи” розбили пам’ятну плиту, на якій закарбовані імена учасників Похідної Групи ОУН, яких німці розстріляли у 1941-1942 роках. Пам’ятна плита, до речі, розміщена біля Пам’ятного Хреста, встановленого у 1992 році на честь Олени Теліги і українців — жертв Бабиного Яру", - повідомив Червак.

З його слів, "уже не вперше паплюжиться святе для кожного українця місце".

Нагадаємо, у ніч із 21 на 22 серпня вандали намагалися зруйнувати скульптуру "Дівчинки з колосками" на території Національного музею Голодомору-геноциду. Відреставровану "Дівчинку з колосками" повернули до Музею Голодомору 29 вересня.