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У Бабиному Яру вандали розбили пам’ятну плиту

У Бабиному Яру вандали розбили пам’ятну плиту

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Бабиному Яру в Києві вандали розбили пам’ятну плиту з іменами учасників Похідної Групи ОУН, розстріляних нацистами у 1941-1942 роках. Про це повідомив голова Організації українських націоналістів Богдан Червак на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"У Бабиному Яру вчинено акт вандалізму. Так звані “невідомі особи” розбили пам’ятну плиту, на якій закарбовані імена учасників Похідної Групи ОУН, яких німці розстріляли у 1941-1942 роках. Пам’ятна плита, до речі, розміщена біля Пам’ятного Хреста, встановленого у 1992 році на честь Олени Теліги і українців — жертв Бабиного Яру", - повідомив Червак.

З його слів, "уже не вперше паплюжиться святе для кожного українця місце". 

Нагадаємо, у ніч із 21 на 22 серпня вандали намагалися зруйнувати скульптуру "Дівчинки з колосками" на території Національного музею Голодомору-геноциду. Відреставровану "Дівчинку з колосками" повернули до Музею Голодомору 29 вересня.

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