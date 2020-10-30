В Бабьем Яру вандалы разбили памятную плиту
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Бабьем Яру в Киеве вандалы разбили памятную плиту с именами участников Походной Группы ОУН, расстрелянных нацистами в 1941-1942 годах. Об этом сообщил председатель Организации украинских националистов Богдан Червак на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В Бабьем Яру совершен акт вандализма. Так называемые "неизвестные лица" разбили памятную плиту, на которой запечатлены имена участников Походной Группы ОУН, которых немцы расстрелялы в 1941-1942 годах. Памятная плита, кстати, размещена у Памятного Креста, установленного в 1992 году в честь Елены Телиги и украинцев - жертв Бабьего Яра", - сообщил Червак.
По его словам, "уже не первый раз порочится святое для каждого украинца место".
Напомним, в ночь с 21 на 22 августа вандалы пытались разрушить скульптуру "Девочки с колосками" на территории Национального музея Голодомора-геноцида. Отреставрированную "Девочку с колосками" вернули в Музей Голодомора 29 сентября.