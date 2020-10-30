В Бабьем Яру вандалы разбили памятную плиту

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 20324 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 46616 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 105943 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 85159 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112116 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90134 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97817 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102640 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101413 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101275 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Бабьем Яру вандалы разбили памятную плиту

В Бабьем Яру вандалы разбили памятную плиту

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 • 20585 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В Бабьем Яру в Киеве вандалы разбили памятную плиту с именами участников Походной Группы ОУН, расстрелянных нацистами в 1941-1942 годах. Об этом сообщил председатель Организации украинских националистов Богдан Червак на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В Бабьем Яру совершен акт вандализма. Так называемые "неизвестные лица" разбили памятную плиту, на которой запечатлены имена участников Походной Группы ОУН, которых немцы расстрелялы в 1941-1942 годах. Памятная плита, кстати, размещена у Памятного Креста, установленного в 1992 году в честь Елены Телиги и украинцев - жертв Бабьего Яра", - сообщил Червак.

По его словам, "уже не первый раз порочится святое для каждого украинца место".

Напомним, в ночь с 21 на 22 августа вандалы пытались разрушить скульптуру "Девочки с колосками" на территории Национального музея Голодомора-геноцида. Отреставрированную "Девочку с колосками" вернули в Музей Голодомора 29 сентября.

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