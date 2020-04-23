Зеленський запевнив, що в Україні є план виходу з карантину та назвав головні умови
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Україні є план виходу з карантину, однією з головних умов є незмінний відсоток виявлення захворювання протягом 10 днів. Про це у відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
"Я підтримую рішення українського уряду продовжити карантин до 11 травня. Це правильний крок, у нас є чіткий план виходу з карантину. Невдовзі Прем’єр-міністр озвучить детальний сценарій з 5 етапів виходу з карантину. Плавний вихід розпочнеться за двох ключових умов", - зазначив Президент.
Відтак, зеленський назвав наступні умови:
- протягом 10 днів відсоток виявлених захворювань не змінюється або залишається в межах 5%;
- лікарні заповнені пацієнтами з коронавірусом менше ніж на половину.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив обмежувальні заходи в державі до 11 травня.