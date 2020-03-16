Зеленський закликав Мінфін просити у МВФ гроші на подолання наслідків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав Мінфін провести перемовини з МВФ щодо надання підтримки на подолання наслідків коронавірусу. Відповідне відеозвернення з’явилося на сторінці Офісу Президента у Facebook, передає УНН.
“Міністерству фінансів провести перемовини з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу”, — сказав Зеленський.
Також він зазначив, що найближчим часом від Нацбанку, Мінфіну, державних і комерційних банків очікують програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський постановив утворити Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19.