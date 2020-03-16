Зеленский призвал Минфин просить у МВФ деньги на преодоление последствий коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Минфин провести переговоры с МВФ о предоставлении поддержки на преодоление последствий коронавируса. Соответствующее видеообращение появилось на странице Офиса Президента в Facebook, передает УНН.
“Министерству финансов провести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса”, — сказал Зеленский.
Также он отметил, что в ближайшее время от Нацбанка, Минфина, государственных и коммерческих банков ожидают программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский постановил образовать Координационный совет по противодействию распространению COVID-19.