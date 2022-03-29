Зеленський закликав Данію посилити санкції проти росії та заблокувати з нею торгівлю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав Данію посилювати санкції проти російської федерації та заблокувати торгівлю із державою-агресором. Про це Голова держави заявив під час звернення до парламенту Данії, передає кореспондент УНН.
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"Ми звертаємось і до вас і до всієї демократичної спільноти світу: санкції проти Росії треба посилювати! Постійно. Треба відмовлятись від російської нафти, треба блокувати торгівлю з Російською Федерацією, треба закривати порти для російських суден. І це має бути солідарна політика Європейського Союзу – усіх держав-членів",— заявив Зеленський.
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Він закцентував увагу на тому, що Данія є країною, звідки походять базові принципи Євросоюзу та Копенгагенські критерії.
Тому ця держава має відчути найбільше, наскільки важливо, щоб працювала загальноєвропейська солідарність у тиску на росію.
"І тому я закликаю вас на рівні Євросоюзу піднімати питання про солідарність у захисті свободи, у захисті людяності. Не може бути в Європі філіалів Росії, які розколюють ЄС зсередини. Які намагаються допомогти росії заробити якнайбільше грошей навіть зараз", — наголосив президент.
Додамо
Зеленський під час телефонної розмови з чеським прем'єр-міністром Петром Фіалом відзначив значну гуманітарну та безпекову допомогу, яку Чехія надає Україні.