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Зеленский призвал Данию ужесточить санкции против россии и заблокировать с ней торговлю

Киев • УНН

 • 74020 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Данию усиливать санкции против российской федерации и заблокировать торговлю с государством-агрессором. Об этом глава государства заявил во время обращения в парламент Дании, передает корреспондент УНН.

Зеленский призвал Данию ужесточить санкции против россии и заблокировать с ней торговлю

Цитата

"Мы обращаемся и к вам и ко всему демократическому сообществу мира: санкции против россии надо ужесточать! Постоянно. Надо отказываться от российской нефти, надо блокировать торговлю с российской федерацией, нужно закрывать порты для российских судов. И это должна быть солидарная политика Европейского Союза - всех государств-членов",— заявил Зеленский.

Детали

Он акцентировал внимание на том, что Дания является страной, откуда происходят базовые принципы Евросоюза и Копенгагенские критерии.

Поэтому это государство должно почувствовать больше всего, насколько важно, чтобы работала общеевропейская солидарность в давлении на Россию.

"И поэтому я призываю вас на уровне Евросоюза поднимать вопрос о солидарности в защите свободы, в защите человечности. Не может быть в Европе филиалов россии, которые раскалывают ЕС изнутри. Которые пытаются помочь россии заработать как можно больше денег даже сейчас", - подчеркнул президент.

Добавим

Зеленский во время телефонного разговора с чешским премьер-министром Петром Фиалом отметил 55 значительную гуманитарную и безопасностную помощь, которую Чехия оказывает Украине.

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