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Зеленський: є просування вперед на Донецькому напрямку

Зеленський: є просування вперед на Донецькому напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради у середу заявив, що в українських сил є просування вперед на Донецькому напрямку, пише УНН.

Цитата

"Щоденний селектор. Отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок. Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються", - написав Зеленський у соцмережах.

Деталі

Президент також повідомив, що отримав звіт щодо ситуації на Херсонщині. "Ворог продовжує тероризувати території, до яких може дотягнутися. Двадцять шість КАБів за останню добу. Наслідки ліквідовують, людям надають допомогу. Доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити цей терор", - вказав Зеленський.

"Є результат від СБУ. Накрили навідників, які коригували нічний удар по Києву тиждень тому. Хороший сигнал усім зрадникам: відплата буде", - зазначив Глава держави.

Нагадаємо

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, на Шахтарському напрямку - тримати оборону, на Бахмутському - штурмові дії.

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