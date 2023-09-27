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Зеленский: есть продвижение вперед на Донецком направлении

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания в среду заявил, что у украинских сил есть продвижение вперед на Донецком направлении, пишет УНН.

Цитата

"Ежедневный селектор. Получил отчеты по ситуации на фронте, поставки техники и боеприпасов, данных разведок. Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие замыслы, которые реализуются", - написал Зеленский в соцсетях.

Детали

Президент также сообщил, что получил отчет о ситуации в Херсонской области. "Враг продолжает терроризировать территории, до которых может дотянуться. Двадцать шесть КАБов за последние сутки. Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь. Поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор", - указал Зеленский.

"Есть результат от СБУ. Накрыли наводчиков, которые корректировали ночной удар по Киеву неделю назад. Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет", - отметил Глава государства.

Напомним

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях, на Шахтерском направлении - держать оборону, на Бахмутском - штурмовые действия.

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