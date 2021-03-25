Зеленський ввів у дію санкції проти 19 компаній у сфері надрокористування

Цитата

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року „Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“...”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

“Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування”, — інформує ОПУ.

Доповнення

Так, прийнято рішення стосовно санкцій щодо компаній: Гіоконект, “Глобал Геоінвест”, “Транссетгео”, “Геопост”, “Геовертикаль”, “Геотаргет”, “Надравестгруп”, “Бест ойл компанії”, “Надрапростір”, “Інфогеотренд”, “Ейджин марка”, “Екогазальянс”, "Епівал енерджі","Юнол Ойл“, “Профіннафт”, “Бестгеотек”.

Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення провести аудит всіх дозволів на користування українськими надрами.