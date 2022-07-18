Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу України в ЄС – Кулеба

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"У нас не уряд, а особисто президент Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу України в ЄС. Але я вам його не скажу. Тут рішення ще залежить від Європейського союзу, а не лише від нас", - сказав Кулеба.

Деталі

Він зазначив, що якщо озвучити дедлайн, то можна так налякати когось у ЄС, що він свідомо гальмуватиме все, пов’язане з європейською інтеграцією України.

"Навіть якщо ми будемо на 120% відповідати всім стандартам і імплементуємо всі директиви, все одно гальмуватимуть. Треба все робити спокійно, розумно і на результат. Досвід отримання статусу кандидата продемонстрував, що ми вміємо це робити", - розповів Кулеба.

Доповнення

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україні не потрібно 10 чи 15 років для того, аби завершити трансформацію у повній відповідності до правил ЄС, вона може це зробити набагато швидше.



23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени ЄС.

1 липня президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписали спільну заяву щодо повноцінного членства України в Європейському Союзі.