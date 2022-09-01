Зеленський вперше поговорив з новим прем'єр-міністром Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вперше провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter глави держави.
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"Провів першу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. Розраховую на приєднання його країни до антиросійських санкцій та на практичну допомогу Україні щодо протидії агресії рф", - написав Зеленський.
Нагадаємо
31 серпня президент США ДЖо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід провели розмову щодо можливої ядерної угоди з Іраном.