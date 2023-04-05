Зеленський вірить, що Польща стане лідером в авіаційній коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Польща стане лідером в авіаційній коаліції, так само як стала в танковій. Про це він заявив виступаючи у Варшаві, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Чи багато ще треба кроків до неї (перемоги — ред.) ? Ні. Треба лише не зупинятися у солідарності. Коли битва вимагає артилерії, то її варто надавати, коли перемога потребує танків — їхній гуркіт має зазвучати на передовій, коли незалежність потребує повітря, не треба звертати увагу, як відреагують в росії на літаки у нас. Не варто гадати яке число виглядатиме безпечніше поруч з літерою F. 16 чи якесь інше”, — сказав Зеленський.
Він закликав діяти.
“Так само як ваше лідерство проявило себе в танковій коаліції, вірю що проявиться і в авіаційній коаліції, бо це битва за свободу і в ній неможливо виграти частково”, — зазначив Зеленський.
Доповнення
Польща передасть Україні найближчим часом ще чотири винищувачі МіГ-29 та готова відправити ще 6.