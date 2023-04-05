Зеленский верит, что Польша станет лидером в авиационной коалиции

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“Много ли ещё нужно шагов до неё (победы — ред.)? Нет. Надо лишь не останавливаться в солидарности. Когда битва требует артиллерии, то ее стоит предоставлять, когда победа требует танков — их грохот должен зазвучать на передовой, когда независимость требует воздуха, не надо обращать внимание, как отреагируют в россии на самолеты у нас. Не стоит гадать какое число будет выглядеть безопаснее рядом с буквой F. 16 или какое-то другое”, — сказал Зеленский.

Он призвал действовать.

“Так же как ваше лидерство проявило себя в танковой коалиции, верю что проявится и в авиационной коалиции, потому что это битва за свободу и в ней невозможно выиграть частично”, — отметил Зеленский.

Дополнение

Польша передаст Украине в ближайшее время еще четыре истребителя МиГ-29 и готова отправить еще 6.