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Зеленский верит, что Польша станет лидером в авиационной коалиции

Зеленский верит, что Польша станет лидером в авиационной коалиции

Киев • УНН

 • 1197972 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Польша станет лидером в авиационной коалиции, так же как стала в танковой. Об этом он заявил выступая в Варшаве, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Много ли ещё нужно шагов до неё (победы — ред.)? Нет. Надо лишь не останавливаться в солидарности. Когда битва требует артиллерии, то ее стоит предоставлять, когда победа требует танков — их грохот должен зазвучать на передовой, когда независимость требует воздуха, не надо обращать внимание, как отреагируют в россии на самолеты у нас. Не стоит гадать какое число будет выглядеть безопаснее рядом с буквой F. 16 или какое-то другое”, — сказал Зеленский.

Он призвал действовать.

“Так же как ваше лидерство проявило себя в танковой коалиции, верю что проявится и в авиационной коалиции, потому что это битва за свободу и в ней невозможно выиграть частично”, — отметил Зеленский.

Дополнение

Польша передаст Украине в ближайшее время еще четыре истребителя МиГ-29 и готова отправить еще 6.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

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