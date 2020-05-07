Зеленський: вихід з карантину повинен бути плановим і помірним
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Вихід з карантину в Україні повинен бути плановим і помірним. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на традиційній нараді із запобігання поширенню COVID-19, повідомили УНН у пресслужбі Глави держави.
"Плановий помірний підхід до виходу з карантину – це правильно. Попри втому, не можна ставитися легковажно до епідемії. Сьогодні кількість заражених – понад півтисячі. Транспорт – це прямий спосіб поширення цієї небезпеки", – наголосив Президент України.
Так, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді доповів, що в Україні за добу від коронавірусу одужала рекордна кількість людей – 299. Водночас заразилося більше громадян, ніж у попередні дні, – 507.
На нараді також порушували питання запуску транспорту, серед іншого – метрополітену. "Денис Шмигаль повідомив, що за планом, який напрацював уряд, відкриття метрополітену не може відбутися до 22 травня. Адже ранній запуск громадського транспорту загрожує поширенням епідемії коронавірусу, ситуація з якою ще не стабілізувалася", - розповіли в ОПУ.
"Зеленському також доповіли про ситуацію з Житомирською вірусологічною лабораторією, яка нібито завантажена на сім-вісім днів наперед і збиралася зробити триденну перерву в тестуванні на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко вже поспілкувався з представниками лабораторії та вирішив менеджерські питання, які заважали проведенню тестування", - відзначили в ОПУ.
Нагадаємо, в Україні вже 13 691 випадок COVID-19, з них 340 летальних.