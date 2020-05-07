Зеленский: выход из карантина должен быть плановым и умеренным
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Выход из карантина в Украине должен быть плановым и умеренным. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном совещании по предотвращению распространения COVID-19, сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.
"Плановый умеренный подход к выходу из карантина - это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных - более полутысячи. Транспорт - это прямой способ распространения этой опасности", - подчеркнул Президент Украины.
Так, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании доложил, что в Украине за сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество людей - 299. В то же время заразилось больше граждан, чем в предыдущие дни, - 507.
На совещании также поднимался вопрос запуска транспорта, в том числе - метрополитена. "Денис Шмыгаль сообщил, что по плану, который наработало правительство, открытие метрополитена не может произойти до 22 мая. Ведь ранний запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась", - рассказали в ОПУ.
"Зеленскому также доложили о ситуации с Житомирской вирусологической лабораторией, якобы загруженной на семь-восемь дней вперед и собиравшейся сделать трехдневный перерыв в тестировании на коронавирус. Главный санитарный врач Виктор Ляшко уже пообщался с представителями лаборатории и решил менеджерские вопросы, которые мешали проведению тестирования", - отметили в ОПУ.
Напомним, в Украине уже 13 691 случай COVID-19, из них 340 летальных.