Зеленський відзначив українських воїнів, які "особливо проявили себе" на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський відзначив українських воїнів, які "проявили себе особливо цими тижнями". Про це глава держави повідомив під час свого відеозвернення, передає УНН.
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"Сьогодні я хочу відзначити саме таких наших воїнів, які проявили себе особливо цими тижнями. Воїнів, які особливо допомогли Україні. На різних напрямках, у різних завданнях. Але однаково потужно, однаково результативно", - сказав президент.
Деталі
Зеленський висловив вдячність військовим:
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- 57 окремої мотопіхотної бригади та 1 механізованого батальйону 67 окремої механізованої бригади (Куп'янський напрямок).
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- 53 та 110 окремих механізованих бригад, 59 окремої мотопіхотної бригади та 79 ДШБ (Авдіївський і Мар'їнський напрямки).
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- 55 окремої артилерійської бригади (Донеччина).
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- 68 окремої єгерської бригади та 95 окремої бригади ДШВ (Лиманський напрямок).
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- 92 окремої штурмової бригади та 93 окремої механізованої бригади (Бахмутський напрямок).
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- 46 аеромобільної бригади ДШВ (Мелітопольський напрямок).
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