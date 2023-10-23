Зеленський відзначив українських воїнів, які "особливо проявили себе" на фронті

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"Сьогодні я хочу відзначити саме таких наших воїнів, які проявили себе особливо цими тижнями. Воїнів, які особливо допомогли Україні. На різних напрямках, у різних завданнях. Але однаково потужно, однаково результативно", - сказав президент.

Деталі

Зеленський висловив вдячність військовим:



57 окремої мотопіхотної бригади та 1 механізованого батальйону 67 окремої механізованої бригади (Куп'янський напрямок).



53 та 110 окремих механізованих бригад, 59 окремої мотопіхотної бригади та 79 ДШБ (Авдіївський і Мар'їнський напрямки).



55 окремої артилерійської бригади (Донеччина).



68 окремої єгерської бригади та 95 окремої бригади ДШВ (Лиманський напрямок).



92 окремої штурмової бригади та 93 окремої механізованої бригади (Бахмутський напрямок).



46 аеромобільної бригади ДШВ (Мелітопольський напрямок).



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