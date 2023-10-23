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Зеленский отметил украинских воинов, которые "особенно проявили себя" на фронте

Киев • УНН

 • 425556 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский отметил украинских воинов, которые "проявили себя особенно в эти недели". Об этом глава государства сообщил во время своего видеообращения, передает УНН.

Зеленский отметил украинских воинов, которые "особенно проявили себя" на фронте

Цитата

"Сегодня я хочу отметить именно таких наших воинов, которые проявили себя особенно в эти недели. Воинов, которые особенно помогли Украине. На разных направлениях, в разных задачах. Но одинаково мощно, одинаково результативно", - сказал президент.

Детали

Зеленский выразил благодарность военным:

  • 57 отдельной мотопехотной бригады и 1 механизированного батальона 67 отдельной механизированной бригады (Купянское направление).
  • 53 и 110 отдельных механизированных бригад, 59 отдельной мотопехотной бригады и 79 ДШБ (Авдеевское и Марьинское направления).
  • 55 отдельной артиллерийской бригады (Донецкая область).
  • 68 отдельной егерской бригады и 95 отдельной бригады ДШВ (Лиманское направление).
  • 92 отдельной штурмовой бригады и 93 отдельной механизированной бригады (Бахмутское направление).
  • 46 аэромобильной бригады ДШВ (Мелитопольское направление).

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