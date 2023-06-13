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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Зеленський відреагував на нічний удар рф по Кривому Рогу

Київ • УНН

 • 1287937 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний ракетний удар російських військ по Кривому Рогу у Дніпропетровській області, пише УНН.

Зеленський відреагував на нічний удар рф по Кривому Рогу

Цитата

"Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває. Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть", - написав Зеленський у соцмережах, оприлюднивши відео з місця події.

Доповнення

Внаслідок нічної атаки армії рф на Кривий Ріг 3 людини загинуло, ще 25 отримали поранення у 5-поверхівці. Троє людей постраждали під час обстрілу приватного підприємства. Ще 4 травмованих – на іншій локації. Ворог атакував крилатими ракетами.

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