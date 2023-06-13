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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Зеленский отреагировал на ночной удар рф по Кривому Рогу

Киев • УНН

 • 1287937 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной ракетный удар российских войск по Кривому Рогу в Днепропетровской области, пишет УНН.

Зеленский отреагировал на ночной удар рф по Кривому Рогу

Цитата

"Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие, есть раненые. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Никогда не будет прощения террористам, и за каждую свою ракету они будут отвечать", - написал Зеленский в соцсетях, обнародовав видео с места происшествия.

Дополнение

В результате ночной атаки на Кривой Рог 3 человека погибли, еще 25 получили ранения в 5-этажке. Три человека пострадали во время обстрела частного предприятия. Еще 4 травмированных – на другой локации. Враг атаковал крылатыми ракетами.

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