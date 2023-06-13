Зеленский отреагировал на ночной удар рф по Кривому Рогу

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"Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие, есть раненые. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Никогда не будет прощения террористам, и за каждую свою ракету они будут отвечать", - написал Зеленский в соцсетях, обнародовав видео с места происшествия.

Дополнение

В результате ночной атаки на Кривой Рог 3 человека погибли, еще 25 получили ранения в 5-этажке. Три человека пострадали во время обстрела частного предприятия. Еще 4 травмированных – на другой локации. Враг атаковал крылатыми ракетами.