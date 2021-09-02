Зеленський “відчуває”, що Байден підтримує Україну щодо надання членства в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський не почув від американського колеги Джо Байдена термінів щодо вступу України в НАТО, однак відчув його підтримку нашої держави у цьому процессі. Про це Глава держави заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі з американським колегою, передає кореспондент УНН.
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“Підтримка — була, термінів — не було... Ми говорили багато про НАТО, ми говорили багато про це питання. Ми говорили про місце, роль і де Україна у цьому Альянсі окрім слів, окрім змін у нашій Конституції. Реальність існування України в НАТО — яка вона”, — сказав Зеленський.
“Я відчуваю, що президент особисто підтримує Україну щодо надання членства в НАТО. Але яким буде шлях — зараз мені складно вам сказати”, — додав Президент.
Додамо
Раніше у Вашингтоні завершилась зустріч президентів Зеленського і Байдена.
За інформацією Офісу Президента, на переговорах сьогодні спочатку мали відбутись перемовини у розширеному форматі, після цього — розмова віч-на-віч.
ОП раніше оприлюднив спільну заяву за підсумками переговорів. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.
Зауважимо, що у заяві щодо термінів вступу України до НАТО також не йдеться.