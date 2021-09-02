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Зеленський “відчуває”, що Байден підтримує Україну щодо надання членства в НАТО

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський не почув від американського колеги Джо Байдена термінів щодо вступу України в НАТО, однак відчув його підтримку нашої держави у цьому процессі. Про це Глава держави заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі з американським колегою, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Підтримка — була, термінів — не було... Ми говорили багато про НАТО, ми говорили багато про це питання. Ми говорили про місце, роль і де Україна у цьому Альянсі окрім слів, окрім змін у нашій Конституції. Реальність існування України в НАТО — яка вона”, — сказав Зеленський.

“Я відчуваю, що президент особисто підтримує Україну щодо надання членства в НАТО. Але яким буде шлях — зараз мені складно вам сказати”, — додав Президент.

Додамо

Раніше у Вашингтоні завершилась зустріч президентів Зеленського і Байдена.

За інформацією Офісу Президента, на переговорах сьогодні спочатку мали відбутись перемовини у розширеному форматі, після цього — розмова віч-на-віч.

ОП раніше оприлюднив спільну заяву за підсумками переговорів. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.

Зауважимо, що у заяві щодо термінів вступу України до НАТО також не йдеться.

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