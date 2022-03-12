Зеленський: в Україні створили штаб щодо поводження з полоненими окупантами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Через велику кількість полонених російських окупантів Кабінет Міністрів України створив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення, інформує УНН.
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"Кількість полонених окупантів сягнула вже такого рівня, що це питання не можна залишати тим структурам, які були в нас до війни. Тому сьогодні Кабінет Міністрів України утворив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Тисячі солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, отримують від нашої держави таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції. Але їх так багато, що потрібна спеціальна структура, яка займатиметься усіма повʼязаними питаннями", — сказав Зеленський.
Нагадаємо
Кабінет Міністрів України розробив спеціальний механізм для виплачування пільг та субсидій людям з міст, де тривають активні бойові дії.