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Кабмін створив спеціальний механізм виплат пільг у 7 областях

Кабмін створив спеціальний механізм виплат пільг у 7 областях

Київ • УНН

 • 135724 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Кабінет міністрів України розробив спеціальний механізм, який допоможе виплачувати пільги та субсидії людям з міст, де тривають активні бойові дії. Наразі мова йде про 7 областей. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає УНН.

Цитата

“Для того, щоб забезпечити виплати цим людям, Уряд ухвалив спеціальний механізм”,- повідомила Лазебна.

Деталі

За її словами, на момент прийняття урядового рішення не могли провести нарахування понад 60 міст та районів 10 областей. Але протягом 7-10 березня органи соціального захисту цих регіонів змогли частково відновити роботу та провести фінансування соціальних виплат.

"Тому на сьогодні спеціальний механізм виплати грошових допомог, пільг та субсидій буде застосовано у окремих містах і районах 7 областей",- сказала Лазебна.

Вона попросила звернути увагу, які це міста і райони:

• Донецька область: Волноваський, Маріупольський райони та місто Маріуполь;

• Запорізька область: Василівський, Пологівський та Бердянський райони;

• Луганська область: всі міста і райони;

• Сумська область: Охтирський район в межах колишнього Тростянецького району;

• Харківська область: Ізюмський, Куп’янський райони, міста Харків Куп’янськ, Ізюм;

• Чернігівська область: частина Новгород-Сіверського району та Деснянський район міста Чернігів.

"Людям з цих міст та районів нарахування грошових допомог, пільг та житлових субсидій замість органів соціального захисту населення проведе Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики на основі інформації, наявної в реєстрах. Орієнтовно цей процес триватиме 3-4 дні", - розповіла Лазебна.

За її словами, після цього Міністерство соціальної політики спрямує необхідне фінансування до “Ощадбанку”, який забезпечить перерахування коштів людям.

Лазебна зазначила, що виплату грошових допомог, пільг та житлових субсидій здійснюватиме “Ощадбанк” наступним чином:

• Тим громадянам, які одержували виплату на рахунки в банках, “Ощадбанк” перерахує кошти на ті самі рахунки. Отже, якщо ви отримуєте субсидію, пільги або грошові допомоги на картку, вам не треба нікуди звертатись, і нічого додаткового робити. Ви отримаєте все на ту саму картку, яка у вас є.

• Тим громадянам, які отримували виплати через “Укрпошту”, “Ощадбанк” здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER”. Для того, щоб отримати грошовий переказ, достатньо звернутися з паспортом та довідкою про індивідуальний податковий номер до будь-якого відділення “Ощадбанку” на території України. Ми розуміємо, що зараз в окремих випадках необхідний час, щоб дістатись до відділення “Ощадбанку”. Тому ми передбачили, що звернутись за переказом можна протягом 60 календарних днів з дати його зарахування.

Доповнення

В Україні продовжать виплачувати допомогу незахищеним верствам населення під час війни.

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