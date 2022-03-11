Кабмин создал специальный механизм выплат льгот в 7 областях

Цитата

“Для того, чтобы обеспечить выплаты этим людям, Правительство приняло специальный механизм”,- сообщила Лазебная.

Детали

По ее словам, на момент принятия правительственного решения не могли провести начисление более 60 городов и районов 10 областей. Но в течение 7-10 марта органы социальной защиты этих регионов смогли частично возобновить работу и провести финансирование социальных выплат.

"Поэтому на сегодня специальный механизм выплаты денежных пособий, льгот и субсидий будет применен в отдельных городах и районах 7 областей", - сказала Лазебная.

Она попросила обратить внимание, какие это города и районы:

* Донецкая область: Волновахский, Мариупольский районы и город Мариуполь;

* Запорожская область: Васильевский, Пологовский и Бердянский районы;

* Луганская область: все города и районы;

* Сумская область Ахтырский район в границах бывшего Тростянецкого района;

* Харьковская область: Изюмский, Купянский районы, города Харьков, Купянск, Изюм;

* Черниговская область: часть Новгород-Северского района и Деснянский район города Чернигов.

"Людям из этих городов и районов начисления денежных пособий, льгот и жилищных субсидий вместо органов социальной защиты населения проведет Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики на основе информации, содержащейся в реестрах. Ориентировочно этот процесс продлится 3-4 дня", - сообщила Лазебная.

По ее словам, после этого Министерство социальной политики направит необходимое финансирование в “Ощадбанк”, который обеспечит перечисление средств людям.

Лазебная отметила, что выплату денежных пособий, льгот и жилищных субсидий будет осуществлять “Ощадбанк” следующим образом:

* Тем гражданам, которые получали выплату на счета в банках “Ощадбанк” перечислит средства на те же счета. Итак, если вы получаете субсидию, льготы или пособия на карту вам не нужно никуда обращаться, и ничего дополнительного делать. Вы получите все на той же карте, которая у вас есть.

* Тем гражданам, которые получали выплаты через “Укрпочту" "Ощадбанк" осуществит денежный перевод через международную платежную систему "MY TRANSFER". Для того, чтобы получить денежный перевод, достаточно обратиться с паспортом и справкой об индивидуальном налоговом номере в любое отделение “Ощадбанка” на территории Украины. Мы понимаем, что сейчас в отдельных случаях необходимо время, чтобы добраться до отделения “Ощадбанка”. Поэтому мы предусмотрели, что обратиться за переводом можно в течение 60 календарных дней с даты его зачисления.

Дополнение

В Украине продолжат выплачивать помощь незащищенным слоям населения во время войны.