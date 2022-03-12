Зеленский: в Украине создали штаб по обращению с пленными оккупантами

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"Количество пленных оккупантов достигло уже такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять тем структурам, которые были у нас до войны. Поэтому сегодня Кабинет Министров Украины создал координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Тысячи солдат врага, которые были захвачены или сдались, получают от нашего государства такое отношение, какого требуют международные конвенции. Но их так много, что нужна специальная структура, которая будет заниматься всеми связанными вопросами", — сказал Зеленский.

Напомним

Кабинет Министров Украины разработал специальный механизм для выплаты льгот и субсидий людям из городов, где продолжаются активные боевые действия.