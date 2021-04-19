Зеленський: в Україні планують створити найсучаснішу лабораторію для розробки вакцин
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський вважає, що Україні вкрай необхідно якнайшвидше підготувати найсучаснішу лабораторію для розробки вакцин та ліків, повідомляє УНН.
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Під час селекторної наради при обговоренні третьої хвилі пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 Президент Зеленський наголосив, що Україні вкрай необхідно якнайшвидше підготувати найсучаснішу лабораторію для розробки вакцин та ліків. З цією метою цього року в державному бюджеті було закладено 100 млн грн. Міністерство охорони здоров’я шукає шляхи для вирішення цього завдання.
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“Нам потрібно зібрати наші найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців. Україні потрібна така лабораторія не лише в часи цієї пандемії. В цілому це може стати виходом на виклики майбутнього”, — зазначив Президент.
Що було раніше
За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, МОЗ планує відновлювати виробництво всіх вакцин в Україні. Необхідність цього стала очевидною у зв’язку з ситуацією, коли багато країн в умовах дефіциту стали обмежувати експорт вакцин від COVID-19 в інтересах власного населення.
“Саме тому ми хочемо відновити виробництво вакцин. Ми не говоримо зараз про COVID-19, ми говоримо про інші вакцини, тому що це питання національної безпеки, коли у нас є власне виробництво”, — зазначив Степанов.
Нагадаємо, експерти також вважають, що питання внутрішнього виробництва вакцин важливе в контексті національної біобезпеки та має певні економічні вигоди.