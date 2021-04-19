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Зеленский: в Украине планируют создать самую современную лабораторию для разработки вакцин

Зеленский: в Украине планируют создать самую современную лабораторию для разработки вакцин

Киев  •  УНН

 • 13643 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский считает, что Украине крайне необходимо как можно быстрее подготовить самую современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств, сообщает УНН.

Детали

Во время селекторного совещания при обсуждении третьей волны пандемии коронавирусной болезни COVID-19 Президент Зеленский отметил, что Украине крайне необходимо как можно быстрее подготовить самую современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств. С этой целью в этом году в государственном бюджете было заложено 100 млн грн. Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи.

Цитата:

"Нам нужно собрать наши светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего", - отметил Президент.

Что было ранее

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Минздрав планирует восстанавливать производство всех вакцин в Украине. Необходимость этого стала очевидной в связи с ситуацией, когда многие страны в условиях дефицита стали ограничивать экспорт вакцин от COVID-19 в интересах собственного населения.

"Именно поэтому мы хотим восстановить производство вакцин. Мы не говорим сейчас о COVID-19, мы говорим о других вакцинах, потому что это вопрос национальной безопасности, когда у нас есть собственное производство", - отметил Степанов.

Напомним, эксперты также считают, что вопрос внутреннего производства вакцин важен в контексте национальной биобезопасности и имеет определенные экономические выгоды.

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