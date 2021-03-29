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Експерт назвав вигоди для України від відродження виробництва власних вакцин

Експерт назвав вигоди для України від відродження виробництва власних вакцин

Київ • УНН

 • 14425 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Питання внутрішнього виробництва вакцин важливе в контексті національної біобезпеки. Крім цього, є й економічні вигоди від відродження виробництва вітчизняних вакцин в Україні. Які ще можливості для держави відкриває відновлення інституту виробництва вакцин, в коментарі УНН розповів політичний оглядач Геннадій Дубов.

Цитата:

"Безумовно, відродження виробництва вакцин - це важливо для біобезпеки та національної безпеки в цілому. Питання полягає в тому, що забезпечувати самостійно національну безпеку - це дуже дорого в цілому, якщо стосується армії. І приблизно така ж ситуація в плані виробництва вакцин. Але базове виробництво вакцин - це дуже важливе питання національної безпеки", - зазначає експерт.

Деталі

За словами Дубова, крім фармакологічної незалежності, це приносить також істотний прибуток країні.

"Це і великий плюс для економіки. Якщо існують потужності, а сьогодні є дефіцит вакцин у багатьох, то та ж Індія бере технології, ліцензію на виробництво вакцини AstraZeneca і успішно продають її за кордон. Якби у нас були якісні потужності в достатній кількості, то, думаю, придбати ліцензію, точно також виробляти вакцину і продавати за кордон не було б проблемою", - впевнений Дубов.

На його думку, таким чином Україна не тільки забезпечить населення власними вакцинами, але і створить додаткові робочі місця, залишивши гроші держбюджету і податки всередині країни.

"Це забезпечить додаткові робочі місця і сплату податків. Завод на сьогодні побудувати простіше, ніж повністю відновити науково-технічну базу, але цей процес просто довше і дорожче. Було б добре, якби Україна увійшла в лідери розробки медикаментів і вакцин", - резюмував Дубов.

Що було раніше

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, МОЗ планує відновлювати виробництво всіх вакцин в Україні. Необхідність цього стала очевидна у зв'язку з ситуацією, коли багато країн в умовах дефіциту стали обмежувати експорт вакцин від COVID-19 в інтересах власного населення.

"Саме тому ми хочемо відновити виробництво вакцин. Ми не говоримо зараз про COVID-19, ми говоримо про інші вакцини, тому що це питання національної безпеки, коли у нас є власне виробництво", - зазначив Степанов. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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