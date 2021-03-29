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Эксперт назвал выгоды для Украины от возрождения производства собственных вакцин

Эксперт назвал выгоды для Украины от возрождения производства собственных вакцин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Вопрос внутреннего производства вакцин важен в контексте национальной биобезопасности. Кроме этого, есть и экономические выгоды от возрождения производства отечественных вакцин в Украине. Какие еще возможности для государства открывает восстановления института производства вакцин, в комментарии УНН рассказал политический обозреватель Геннадий Дубов.

Цитата:

"Безусловно, возрождение производства вакцин - это важно для биобезопасности и национальной безопасности в целом. Вопрос заключается в том, что обеспечивать самостоятельно национальную безопасность - это очень дорого в целом, если касается армии. И примерно такая же ситуация в плане производства вакцин. Но базовое производство вакцин - это очень важный вопрос национальной безопасности", - отмечает эксперт.

Детали

По словам Дубова, кроме фармакологической независимости, это приносит также существенную прибыль стране.

"Это и большой плюс для экономики. Если существуют мощности, а сегодня дефицит вакцин у многих, то та же Индия берет технологии, лицензию на производство вакцины AstraZeneca и успешно продают ее за границу. Если бы у нас были качественные мощности в достаточном количестве, то, думаю, приобрести лицензию, точно также производить вакцину и продавать за границу не было бы проблемой", - уверен Дубов.

По его мнению, таким образом Украина не только обеспечит население собственными вакцинами, но и создаст дополнительные рабочие места, оставив деньги госбюджета и налоги внутри страны.

"Это обеспечит дополнительные рабочие места и уплату налогов. Завод сегодня построить проще, чем полностью восстановить научно-техническую базу, но этот процесс просто дольше и дороже. Было бы хорошо, если бы Украина вошла в лидеры разработки медикаментов и вакцин", - резюмировал Дубов.

Что было раньше

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Минздрав планирует возобновлять производство всех вакцин в Украине. Необходимость этого стала очевидна в связи с ситуацией, когда многие страны в условиях дефицита стали ограничивать экспорт вакцин от COVID-19 в интересах собственного населения.

"Именно поэтому мы хотим восстановить производство вакцин. Мы не говорим сейчас о COVID-19, мы говорим о других вакцинах, потому что это вопрос национальной безопасности, когда у нас есть собственное производство", - отметил Степанов.

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