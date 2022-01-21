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Зеленський увів у дію нову порцію “кримських” санкцій: хто і чому потрапив під обмеження

Зеленський увів у дію нову порцію “кримських” санкцій: хто і чому потрапив під обмеження

Київ • УНН

 • 18652 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський увів у дію нову порцію “кримських” санкцій. Під дію обмежень потрапили фізичні та юридичні особи, причетні до будівництва Керченського моста, до неправосудних рішень щодо Кримської єпархії ПЦУ та окупанти, які шкодять націнтересам України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт глави держави.

Деталі

Так, згідно з пропозицією Кабінету Міністрів України ухвалено рішення щодо розширення переліку фізичних та юридичних осіб, стосовно яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи санкції.

Санкції запроваджено щодо 6 фізичних осіб та 24 юридичних осіб, які причетні до незаконного спорудження і експлуатації залізничної частини транспортного переходу через Керченську протоку, організації пасажирського залізничного сполучення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь з територією Російської Федерації та нанесення шкоди національній культурній спадщини на території Севастополя.

До санкційного списку внесено також 18 фізичних осіб, які причетні до винесення неправосудних судових рішень про відчуження майна Кримської єпархії Православної церкви України на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь.

Санкції застосовано і до 52 фізичних осіб, які, обіймаючи керівні посади в структурі окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь, завдають істотної шкоди національним інтересам і безпеці Українського народу.

Раніше

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Ради національної безпеки і оборони України санкції, зокрема, проти компаній, які брали участь у зведенні Керченського мосту.

Доповнення

Кабінет міністрів України під час засідання 8 вересня запропонував ввести пакет санкцій проти Росії через незаконне будівництво Керченського мосту і руйнування парків в окупованому Севастополі.

Українські Національні Новини

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