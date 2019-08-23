Зеленський: Україна займає жорстку позицію стосовно повернення Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада займає жорстку позицію стосовно повернення окупованого Криму до України. Про це він повідомив журналістам у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
"У нас жорстка позиція стосовно повернення Криму, звичайно, ми цього хочемо, звичайно будемо робити все для цього", - сказав Зеленський.
Президент додав, що для нього кожен кримчанин – це українець. Він впевнений, що Крим обов’язково повернеться до України.
Також він зазначив, що окрім підтримки міжнародних друзів, Київ прикладає багато зусиль, аби повернути Крим. Зеленський розповів, що у Верховній Раді є декілька законопроектів стосовно окупованого Криму, які необхідно вивчити.
Нагадаємо, новопризначений постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич планує працювати над стратегією деокупації і реінтеграції тимчасово окупованої території Кримського півострова, а також напрацьовувати законодавчі зміни з метою забезпечення захисту прав кримчан на материковій Україні.