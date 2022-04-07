Зеленський: Україна не контролює в окупованих містах свої морські порти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Україна наразі не контролює свої південні порти, там постійно йдуть бої з окупантами. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю індійському ЗМІ Republic Media Network, передає УНН.
Цитата
"На жаль, ні ( Україна не контролює південні порти – ред.) на жаль, порти сьогодні (не контролюються – ред.) в тих містах, які окуповані, наприклад, в Бердянську. Бердянськ окупований, коридор південного регіону нашої держави окупований… Маріуполь заблокований, там ніхто не може користуватися цим портом… Це неможливо, сьогодні там постійно йдуть бої. Також повністю окупований, заблокований Мелітополь. Усе це один регіон – південний край нашої держави", - розповів Зеленський.
Деталі
Президент зазначив, що росія й до війни завжди блокувала чорноморсько-азовське узбережжя України. Він зауважив, що скупчення російських військ та техніки триває не тільки в південному регіоні, але й на сході країни.
За його словами, зокрема, блокується з обох боків Харків, хоч саме місто Україна контролює.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що українська частина Чорного і Азовського морів зараз – це повністю "мертве море".
Керівник проектів в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко повідомляв, що російські окупанти замінували шлях від Босфору до Одеси і збрехали, що це українські міни.
У МЗС України зазначали, що замінувавши Чорне море, росія намагається дискредитувати Україну перед міжнародними партнерами.