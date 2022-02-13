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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 67587 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зеленський у найближчі години поговорить з Байденом

Зеленський у найближчі години поговорить з Байденом

Київ • УНН

 • 23978 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 13 лютого, проведе телефонну розмову з американським лідером Джо Байденом. Переговори відбудуться у найближчі години. Про це у Facebook повідомив прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров, передає УНН.

Цитата

“У найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом”, — написав Нікіфоров.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.

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