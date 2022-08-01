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Зеленський: у нас не може бути ілюзії, що росія просто утримається від спроб зірвати український експорт

Зеленський: у нас не може бути ілюзії, що росія просто утримається від спроб зірвати український експорт

Київ • УНН

 • 146076 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що у нас не може бути ілюзії, що росія просто утримається від спроб зірвати український експорт. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні почалось виконання Ініціативи щодо експорту українського зерна та іншої агропродукції з наших портів на Чорному морі. Перше судно, яке перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи, вийшло з порту Одеси. Станом на зараз ще не час робити будь-які висновки і прогнозувати подальші події. Але порт запрацював, експортний рух почався, і це можна назвати першим позитивним сигналом, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що наразі все залежить від виконання безпекових параметрів Ініціативи, а це відповідальність партнерів, в першу чергу – Організації Обʼєднаних Націй і Туреччини.

"У нас не може бути ілюзії, що росія просто утримається від спроб зірвати український експорт. росія послідовно провокувала голод в країнах Африки і Азії, які традиційно імпортували значні обсяги українського продовольства. А зараз – в умовах надзвичайної спеки, як цьогоріч в Європі, загроза цінової кризи і певного продовольчого дефіциту є також і для частини європейських країн. Тож, подивимось – як працюватимуть домовленості і чи дійсно буде безпека. Своєї черги на відправку вже чекають 16 суден, і ми готові зробити належний внесок у стабілізацію світового ринку продовольства", - додав він.

Президент наголосив, що для нашої держави це теж має значну користь – і питання не лише у мільярдах доларів валютної виручки.

"У вирощуванні експортних аграрних культур задіяні близько півмільйона українців, а якщо додати суміжні галузі, то це плюс мільйон робочих місць. Звідси й відповідна державна увага до виконання експортної Ініціативи. Це дійсно потрібно нашим людям", - сказав Зеленський.

Нагадаємо 

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного виходу суден з трьох українських портів (Одеса, Чорноморськ, Южний), які були заблоковані росією після її повномасштабного вторгнення 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що 1 серпня перше судно з українським зерном вийшло з одеського порту.

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