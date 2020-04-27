Зеленський: цього тижня НБУ презентує іпотеку для населення й кредити малому бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На цьому тижні уряд та Національний банк України мають презентувати дві важливі програми, а саме іпотеку для населення за ставкою близько 10%, а також кредити малому бізнесу за низькою ставкою. Про це під час відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
Так, президент зазначив, що вітає рішення Національного банку України знизити облікову ставку до восьми відсотків, адже це дає банкам можливість зменшити ставки за кредитами як для бізнесу, так і для населення.
"Серед іншого, на цьому тижні уряд та НБУ мають презентувати дві важливі програми. Перша – це іпотека для населення за ставкою близько 10%.
Друга – це кредити малому бізнесу за низькою ставкою для виплати заробітних плат своїм працівникам", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо, що правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 8%. Продовження пом'якшення монетарної політики має на меті подальшу підтримку економіки в умовах пандемії та карантинних заходів.