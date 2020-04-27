Зеленский: на этой неделе НБУ презентует ипотеку для населения и кредиты малому бизнесу

КИЕВ. 27 апреля. УНН. На этой неделе правительство и Национальный банк Украины должны презентовать две важные программы, а именно ипотеку для населения по ставке около 10%, а также кредиты малому бизнесу по низкой ставке. Об этом во время видеообращения сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.