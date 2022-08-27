Зеленський: треба шукати ще більше нестандартних каналів поширення правди про війну рф проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наголосив, що потрібно шукати ще більше нестандартних каналів поширення правди про війну росії проти України, передає УНН.
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"Продовжуємо мобілізацію інформаційної підтримки для України. Зараз такий час, що потрібно шукати ще більше нестандартних каналів поширення правди про війну росії проти нас з вами, нашої незалежності, про потреби нашої держави. Ми постійно знаходимо нових інформаційних друзів – реальних друзів – партнерів у захисті свободи й у протидії дезінформації росії", - сказав він.
Зеленський також розповів про розмову з американським телеведучим та актором Джиммі Феллоном.
"Говорив з Джиммі Феллоном – дуже відомим американським телеведучим, актором – про варіанти того, як привернути увагу до України, як донести правду до Сполучених Штатів, до людей. Як можемо ще допомогти Україні – це було його головне питання. Питання, як перемогти в цій інформаційній війні проти брехні російської федерації", - сказав він.
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