Зеленський: треба шукати ще більше нестандартних каналів поширення правди про війну рф проти України

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"Продовжуємо мобілізацію інформаційної підтримки для України. Зараз такий час, що потрібно шукати ще більше нестандартних каналів поширення правди про війну росії проти нас з вами, нашої незалежності, про потреби нашої держави. Ми постійно знаходимо нових інформаційних друзів – реальних друзів – партнерів у захисті свободи й у протидії дезінформації росії", - сказав він.

Зеленський також розповів про розмову з американським телеведучим та актором Джиммі Феллоном.

"Говорив з Джиммі Феллоном – дуже відомим американським телеведучим, актором – про варіанти того, як привернути увагу до України, як донести правду до Сполучених Штатів, до людей. Як можемо ще допомогти Україні – це було його головне питання. Питання, як перемогти в цій інформаційній війні проти брехні російської федерації", - сказав він.

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