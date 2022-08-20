Нові біолабораторії та розстріляні солдати: ЦПД зібрав добірку фейків, які поширюють російські пропагандисти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що продукував ворог протягом 19 серпня, передає УНН.
Деталі
1. В МО країни-агресора заявили: «для припинення паніки під натиском російських військ у Харківській області націоналісти підрозділу «Кракен» показово розстріляли 100 солдатів української 58-ї мотопіхотної бригади, які залишили свої позиції біля н.п. Уди». Це фейк!
2. Секретар Радбезу росії патрушев заявив: «в Україні поблизу кордонів рф розробляли компоненти біологічної зброї за участю США… Наявні конкретні приклади дозволяють констатувати, що США не збираються забезпечувати відкритість у питанні функціонування їх біолабораторій на території інших країн, зокрема на пострадянському просторі». Це дезінформація!
3. В МЗС рф повідомили: «США та НАТО загострюють ситуацію, говорять про можливість нападу на російські території з України, ситуація вкрай гостра – ми не хотіли б, щоб США стали стороною конфлікту, але вони поки що попереджень не чують». Це маніпуляція!
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