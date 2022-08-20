Новые биолаборатории и расстрелянные солдаты: ЦПД собрал подборку фейков, распространяемых российскими пропагандистами

Детали

1. В МО страны-агрессора заявили: «для прекращения паники под давлением российских войск в Харьковской области националисты подразделения «Кракена» показательно расстреляли 100 солдат украинской 58-й мотопехотной бригады, которые покинули свои позиции возле н.п. Уды». Это фейк!

2. Секретарь Совбеза россии патрушев заявил: «в Украине вблизи границ рф разрабатывали компоненты биологического оружия с участием США… Имеющиеся конкретные примеры позволяют констатировать, что США не собираются обеспечивать открытость в вопросе функционирования их биолабораторий на территории других стран, в том числе на постсоветском пространстве». Это дезинформация!

3. В МИД рф сообщили: «США и НАТО обостряют ситуацию, говорят о возможности нападения на российские территории из Украины, ситуация крайне остра – мы не хотели бы, чтобы США стали стороной конфликта, но они пока предупреждений не слышат». Это манипуляция!

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