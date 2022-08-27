Зеленский: нужно искать еще больше нестандартных каналов распространения правды о войне рф против Украины

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"Продолжаем мобилизацию информационной поддержки для Украины. Сейчас такое время, что нужно искать еще больше нестандартных каналов распространения правды о войне россии против нас с вами, нашей независимости, о потребностях нашего государства. Мы постоянно находим новых информационных друзей – реальных друзей – партнеров в защите свободы и в противодействии дезинформации россии", - сказал он.

Зеленский также рассказал о разговоре с американским телеведущим и актером Джимми Феллоном.

"Говорил с Джимми Феллоном – очень известным американским телеведущим, актером – о вариантах того, как привлечь внимание к Украине, как донести правду до Соединенных Штатов, до людей. Как можем еще помочь Украине – это был его главный вопрос. Вопрос, как победить в этой информационной войне против лжи российской федерации", - сказал он.

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