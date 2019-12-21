Зеленський створив міжвідомчу робочу групу щодо зміцнення обороноздатності та призначив її керівника
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський указами створив міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави та призначив її керівника, передає УНН з посиланням на пресслужбу Президента.
Указом № 921/2019 Президент, відповідно до статті 107 Конституції України, постановив: “1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2019 року „Питання міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави“ (додається). 2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України”.
У іншому указі № 922/2019 вказано: “Призначити Коваля Михайла Володимировича — Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України — головою міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави”.
Варто нагадати, що Президент увів у дію рішення РНБО щодо кібербезпеки.