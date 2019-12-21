Президент увів у дію рішення РНБО щодо кібербезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський указом № 923/2019 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2019 року “Про невідкладні заходи з посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки”, пише УНН з посиланням на пресслужбу Глави держави.
У тексті документу вказано, що відповідно “до статті 107 Конституції України постановляю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2019 року „Про невідкладні заходи з посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки“ (додається, для службового користування).
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
З. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування”.
Нагадаємо, Секретар РНБО України Олексій Данілов під час зустрічі з делегацією співробітників Сенату США наголосив, що сфера кібербезпеки є одним з найважливіших пріоритетів діяльності РНБО України.