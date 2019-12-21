Зеленский создал межведомственную рабочую группу по укреплению обороноспособности и назначил ее руководителя

Указом № 921/2019 Президент в соответствии со статьей 107 Конституции Украины, постановил: “1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 года „Вопросы межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства“ (прилагается). 2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины”.

В другом указе № 922/2019 указано: “Назначить Коваля Михаила Владимировича — первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины — председателем межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства”.

Стоит напомнить, что Президент ввел в действие решение СНБО касательно кибербезопасности.