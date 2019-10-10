Зеленський стверджує, що в Україні зменшиться вартість комунальних послуг

“Міжнародний валютний фонд, якщо бути чесним, вимагає, щоби були ринкові ціни. Ринкові ціни для нашої країни сьогодні — це збільшення тарифів. Але ви бачите, що, починаючи з літа, ми почали зменшувати їх. Це і є наша задача. І ми домовлялися про одне. Якщо навіть ми дійсно відкриємо ринок, і якщо у нас будуть ринкові ціни, ми з вами повинні домовитися. Відсоток від доходу сім’ї повинен бути на комуналку. Цей відсоток повинен зменшитись. І це ми гарантуємо людям”, - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, уряд визначить, чи зможе і на скільки зменшити суми в платіжках за комунальні послуги після перегляду проекту Державного бюджету на 2020 рік.