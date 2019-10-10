Зеленский утверждает, что в Украине уменьшится стоимость коммунальных услуг

"Международный валютный фонд, если быть честным, требует, чтобы были рыночные цены. Рыночные цены для нашей страны сегодня - это увеличение тарифов. Но вы видите, что, начиная с лета, мы начали уменьшать их. Это и есть наша задача. И мы договаривались об одном. Если даже мы действительно откроем рынок, и если у нас будут рыночные цены, мы с вами должны договориться. Процент от дохода семьи должен быть на коммуналку. Этот процент должен уменьшиться. И это мы гарантируем людям", - пояснил Зеленский.

Напомним, правительство определит, сможет ли и на сколько уменьшить суммы в платежках за коммунальные услуги после пересмотра проекта Государственного бюджета на 2020 год.