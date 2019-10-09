В уряді розповіли, коли зможуть зменшити комунальні платежі для літніх громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Уряд визначить, чи зможе і на скільки зменшити суми в платіжках за комунальні послуги, після перегляду проекту Державного бюджету на 2020 рік. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання Кабінету міністрів, передає кореспондент УНН.
"Відповідь на це питання ми отримаємо десь у листопаді місяці, коли отримаємо затверджений Державний бюджет на наступний рік, тому що там буде написано, скільки і на що коштів буде виділено", - наголосив Гоначарук, відповідаючи на питання, коли Президент Зеленський виконає свою обіцянку скасувати комунальні платежі для громадян віком 70 років і старше.
При цьому він підкреслив, що наразі в уряду немає відповідних розрахунків і готових рішень. Також він наголосив, що мова йде про зменшення суми в платіжках до мінімальних розмірів.
"Ми зараз взагалі вивчаємо в рамках підготовки Державного бюджету на наступний рік, скільки грошей у держави буде на наступний рік, для того, що їх правильно розподілити. Літні люди, пенсіонери віком від 70 років – це наш пріоритет №1, тому що, за нашими оцінками, їм зараз чи не найтяжче… Ми працюємо над тим, щоб для таких людей платіжка була мінімальною", - зазначив прем'єр.
Нагадаємо, у липні цього року населення країни сплатило за житлово-комунальні послуги понад 6 млдр грн, а за постачання електроенергії - понад 3 млрд грн.