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В правительстве рассказали, когда смогут уменьшить коммунальные платежи для пожилых граждан

Киев • УНН

 • 18348 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Правительство определит, сможет ли и на сколько уменьшить суммы в платежках за коммунальные услуги, после пересмотра проекта Государственного бюджета на 2020 год. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания Кабинета министров, передает корреспондент УНН.

В правительстве рассказали, когда смогут уменьшить коммунальные платежи для пожилых граждан

"Ответ на этот вопрос мы получим где-то в ноябре месяце, когда получим утвержденный Государственный бюджет на следующий год, потому что там будет написано, сколько и на что средств будет выделено", - подчеркнул Гоначарук, отвечая на вопрос, когда Президент Зеленский выполнит свое обещание отменить коммунальные платежи для граждан в возрасте 70 лет и старше.

При этом он подчеркнул, что сейчас у правительства нет соответствующих расчетов и готовых решений. Также он подчеркнул, что речь идет об уменьшении суммы в платежках до минимальных размеров.

"Мы сейчас вообще изучаем в рамках подготовки Государственного бюджета на следующий год, сколько денег у государства будет на следующий год, для того, что их правильно распределить. Пожилые люди, пенсионеры в возрасте от 70 лет - это наш приоритет №1, потому что, по нашим оценкам, им сейчас едва ли не тяжелее всего... Мы работаем над тем, чтобы для людей платежка была минимальной ", - отметил премьер.

Напомним, в июле этого года население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги более 6 млдр грн, а за поставки электроэнергии - более 3 млрд грн.

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